Kinderfestzug zum Schützenfest

Am Donnerstag, 18. Juli , findet in Lichtenfels der traditionelle Kinderfestumzug statt. Der Umzug, an dem etwa 2200 Personen teilnehmen, steht unter dem Motto "Vom Korbmacher zur 4.0-Generation". Die Aufstellung des Umzugs erfolgt auch in diesem Jahr im Schulhof der Dr.-Roßbach-Grundschule sowie der Myconiusstraße. Um 13.45 Uhr setzt sich der Umzug entlang der Kronacher Straße durch das Obere Tor in Marsch. Von dort aus bahnt er sich, vorbei an Marktplatz und Rathaus, durch die Unterführung den Weg zum Schützenplatz. Die Myconiusstraße ist ab etwa 12.45 Uhr bis etwa 14 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Auch sollten keine parkenden Fahrzeuge die Aufstellung erschweren. red