Altstadtverein und der Gewerbeverein "Kaufhaus Mürscht" veranstalten am heutigen Samstag, 15. September, ein großes Kinderfest am Anger. Start ist ab 10.30 Uhr mit einem Gemüse-Quiz der Münnerstädter Geschäfte. Ab 12 Uhr steigt das Fest am Anger mit Nostalgie-Eisenbahn und verschiedenen Spielen und Vorführungen. Der Anger ist bewirtet. Ende des Kinderfestes ist gegen 17 Uhr. eik