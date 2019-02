Kinderfasching und Faschingsumzug

"Fabelwesen und Magie" - unter diesem Motto findet am Sonntag, 24. Februar, ab 14 Uhr der SKK-Kinderfasching in der Peter-J.-Moll-Halle statt. Bei der Musik von "Gitty und Rainer", Auftritten der SKK-Garden und einer Maskenprämierung ist ein zauberhafter Nachmittag garantiert. Karten sind ab sofort im Vorverkauf im Kur- und Tourismus-Service oder an der Tageskasse erhältlich. Außerdem bewegt sich am Faschingssamstag, 2. März, der SKK-Faschingsumzug durch die Straßen der Adam-Riese-Stadt. Jeder darf und kann mitmachen. Weitere Informationen gibt es unter skk-rarara.de. red