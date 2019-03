Kinderfasching mit Besucherrekord

Ein fester Termin in der Faschingszeit ist der Kinderfasching des TSV Lonnerstadt. Seit über 40 Jahren strömen junge Narren in den Sonnensaal nach Lonnerstadt und genießen ein paar unbeschwerte Stunden mit Familie und Freunden.

"Da war ich schon als Schulkind", berichtet die 49-jährige Sabine Haberkamm, die selbst seit vielen Jahren den Kinderfasching mitorganisiert. Unter der Regie von Käthe Zwingel, der damaligen Leiterin des Mädchenturnens, wurde schon in den 70er Jahren kräftig Fasching gefeiert.

Auch dieses Jahr konnte Kassier Gerrit Hoppe einen Rekordbesuch vermelden - zum wiederholten Male. An die 250 Besucher strömten nach Lonnerstadt und brachten den Sonnensaal zum Kochen. Organisiert wird das Ganze seit jeher von den Übungsleitern der TSV-Breitensportabteilung. Elena Haberkamm hatte mit ihrer Truppe ein abwechslungsreiches Programm aufgestellt. Neben zahlreichen Bewegungsspielen wie Sackhüpfen und Tanzeinlagen kam auch der Denksport nicht zu kurz. Zu erraten galt es die Anzahl an Zündhölzern in einer prall gefüllten Wasserflasche. Ein Höhepunkt des Nachmittags war natürlich der Auftritt von Zauberer Manolo - ein gern gesehener Gast in Lonnerstadt - der Kinder und Erwachsene wieder in seinen magischen Bann zog. red