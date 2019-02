Kinderfasching in der Wunderburg

Auch in diesem Jahr findet am Sonntag, 17. Februar, wieder der traditionelle Kinderfasching der TSG 05 Bamberg im Wunderburger Pfarrsaal statt. Hierzu sind alle Kinder, die Lust haben Fasching zu feiern, ab 14 Uhr eingeladen. Einlass ist bereits ab 13 Uhr. Für Musik und gute Stimmung an der Orgel ist gesorgt. Für Spiele und Maskenprämierung ist die Jugendleitung des Vereins verantwortlich. Die zehn schönsten und originellsten Masken erhalten einen Preis. Alle Indianer, Cowboys und dergleichen werden gebeten, ihre Munition und Konfetti zuhause zu lassen. red