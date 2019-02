Kinderfasching in der Alten Seilerei

Auch in diesem Jahr lädt die Alte Seilerei wieder zum Kinderfasching ein. Unter dem Motto "Feier der fantastischen Fantasiewesen" sind alle kleinen Fantasieliebhaber ab sechs Jahren willkommen. Ob als Einhorn, Fee, Kobold oder Hobbit kann man am Rosenmontag, 4. März, von 14 bis 17 Uhr in eine Welt voller Spaß und Fantasie eintauchen. Es wird getanzt, gesungen, Faschingsspiele gespielt und auch ein Kostümwettbewerb findet statt. Die Eltern können währenddessen im Café entspannen, der Eintritt ist für sie frei. Tickets können unter info@alteseilerei-bamberg.de reserviert werden oder sind an der Tageskasse erhältlich. Im Preis sind ein Faschingskrapfen und ein Getränk enthalten. red