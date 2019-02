Kinderfasching im Schützenhaus

Zum traditionellen Kinderfasching am Faschingsdienstag, 5. März lädt die Schützengesellschaft 1629 Rothenkirchen ab 14 Uhr ins Schützenhaus ein. Gemeinsam mit Tanzgruppen wird auch der Elferrat, nach der Teilnahme am Faschingsumzug in Welitsch, ins Schützenhaus einziehen. Der närrische Nachwuchs der Ruotnkernge Fousanocht wird es hier nochmal richtig krachen lassen und mit Tänzen und Sketchen für tolle Stimmung sorgen. red