Lichtenfels vor 18 Stunden

Kinderfahrrad am Bahnhof gestohlen

Ein Kinderfahrrad, das am Bahnhof in Lichtenfels abgestellt war, entwendete ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 6.35 und 18.50 Uhr. Es handelte sich um ein schwarz-grünes Fahrrad der Marke Cube. Da...