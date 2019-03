Kinderchor probt für Kindermusical

Die Singschule Monika Schraut weist darauf hin, dass der Kinderchor zur ersten Bühnenprobe für das Kindermusical "Der eigensüchtige Riese" am Freitag, 22. März, zusammenkommt. Beginn ist um 14.30 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus. Die Kinder der musikalischen Grundausbildung treffen sich um 15.30 Uhr an gleicher Stelle. Das Musical wird am Samstag, 29., und am Sonntag, 30. Juni, aufgeführt. red