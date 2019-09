Kinderchor probt ab morgen wieder

Am morgigen Samstag, 14. September, treffen sich um 10 Uhr all diejenigen Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren, die nach der Sommerpause wieder beim Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Katharina Flierl und Monika Schneider mitmachen wollen. Einzige Voraussetzung zum Mitmachen ist die Freude am gemeinsamen Singen. Die beiden Chorleiterinnen freuen sich auch jederzeit über neue Sänger. Die Probe wird gegen 11 Uhr beendet sein. Treffpunkt ist das Gemeindehaus. mts