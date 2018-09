Kinderchor "Praise Kids" wieder aktiv

Am heutigen Dienstag startet wieder der Kinderchor "Praise Kids" in Walsdorf. Willkommen sind diesmal auch die Erstklässer. Ein bunter Mix aus Liedern, Spielen, biblischen Geschichten, Auftritten und einem Musical im kommenden Jahr warten auf die Kinder. Treffpunkt ist für 1. und 2. Klasse um 16.05 Uhr und für die Kinder ab der 3. Klasse um 17 Uhr in der "kleinen Schule" neben der evangelischen Kirche. Bei Fragen gibt die Chorleiterin I. Spindler unter Telefon 0951/59444 Auskunft. red