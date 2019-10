Kinderchor für Musical gesucht

Im Musical "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" erzählt die Hauptfigur einer Gruppe von Kindern seine Geschichte. Passend dazu sucht Reset Productions einen Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse mit Kinder zwischen sechs und 14 Jahren, die am Samstagabend, 25. Januar, die Show "A World of Musicals" in der Nordwaldhalle in Nordhalben unterstützt und mit ihnen zusammen auf der Bühne "Wie vom Traum verführt" singt. Bewerbungen mit Bildern und Infos zum Chor können an melanie.hansen@resetproduction.de gesendet werden. red