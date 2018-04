Kinderchor feiert Premiere

Die Sängergruppe Höchstadt veranstaltet am Sonntag, 15. April, um 16 Uhr im Forum der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf ein unterhaltsames Gemeinschaftskonzert unter dem Motto "Querbeet". Es wirken folgende Chöre mit: der Liederkranz Höchstadt, der Chor Harmonie Neuhaus, die Singgemeinschaft Wachenroth, erstmals der Kinderchor Felicitas Fidelis Hemhofen und als Gastchor der Männergesangverein 1862 Ottensoos bei Lauf. Zur Bereicherung des Programms tragen bei die Nürnberger Gesangssolisten Anja Lugert (Sopran) und Thomas Vogler (Bariton), begleitet am Klavier von Andreas Billmeyer. Der Eintritt ist frei. red