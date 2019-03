Kinderchöre sind Lichtblick

Die Sängergruppe Frankenwald macht sich zwar große Sorgen um den Nachwuchs. Dennoch gibt es Perspektiven durch einige Initiativen hinsichtlich Kinderchören. Die größere Not herrsche beim Nachwuchs in Männerchören, so das Fazit des Gruppenvorsitzenden Bernhard Zipfel in seinem Jahresbericht.

Im Namen der gastgebenden Vereine begrüßte Jeanette Heyer, Vorsitzende des Gesangvereins "Frohsinn" Steinbach an der Haide, auch im Namen der Vorsitzenden vom Gesangverein Ludwigsstadt, Angelika Färber, die zahlreichen Gäste im Schützenhaus Ludwigsstadt. Zuvor empfingen die beiden gemischten Chöre des Gesangvereins "Frohsinn" Steinbach an der Haide und des Gesangvereins 1848 Ludwigsstadt sowie der Männerchor Steinbach an der Haide, jeweils unter Leitung von Klaus Methfessel, die Vertreter der Sängergruppe Frankenwald und die Sänger aus dem Landkreis Kronach.

Beeindruckt von den Sangesleistungen der Eröffnungschöre, aber auch von der Arbeit aller Chöre in der Frankenwaldgruppe lobten Landratsstellvertreter Bernd Steger und Bürgermeister Timo Ehrhardt die Sängerfamilie. Ein besonderer Dank des Stadtoberhauptes ging an Gruppenvorsitzenden Bernhard Zipfel, der seit einem Vierteljahrhundert unermüdlich die Sängerbewegung im Frankenwald prägt.

Bernhard Zipfel dankte in seinem Bericht allen Vereinen und den über 1000 Sängerinnen und Sängern für ihren Einsatz. Für den verhinderten Gruppenchorleiter Markus Häßler gab die stellvertretende Gruppenchorleiterin Agnes Kauffer einen Rückblick und Einblick in die zahlreichen Aktivitäten der Sängergruppe. So habe sich der Kinderchor "Rennsteigspatzen" mittlerweile gut etabliert, weitere Kinderchöre engagierten sich. Hierzu verhelfen auch die Initiativen von Julia Bauer als Fachberaterin für Musik im Schulamtsbezirk Kronach, die alle Grund- und Mittelschulen motivieren möchte, Kinder für Musik und Gesang zu gewinnen. In Kürze wird auch in Pressig ein Kinderchor ins Leben gerufen. Das ist für die Sängergruppe eine erfreuliche Entwicklung, wenn man auch insgesamt gesehen natürlich jüngere Mitglieder in den Chören brauchen kann.

Stellvertretender Vorsitzender Friedrich Fricke gab für den erkrankten Geschäftsführer Jürgen H. Ultsch den Bericht. Die Sängergruppe Frankenwald besteht aus 40 Vereinen mit über 1000 Sängern. Es singen 44 Chöre, davon 18 gemischte, 16 Männerchöre, sechs Frauen- und vier Kinder- und Jugendchöre.

Es ist bei Gruppenversammlungen Tradition, dass man für gemeinnützige Zwecke ein Sammelkörbchen herumgehen lässt. So wurden 203 Euro für die Förderung von Kinderchören gesammelt.

Der Vorsitzende schloss die Versammlung mit der Einladung zu zwei Benefizkonzerten zugunsten der Lebenshilfe in Kronach. Diese finden am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in der Rennsteighalle Steinbach am Wald und am Sonntag, 7. April, um 17 Uhr im "Feststoudl" in Neufang statt. Die Sängergruppe stellt für die beiden Konzerte über 20 Chöre und würde sich über zahlreichen Besuch sehr freuen. eh