Kinderbücher beim Literaturfestival

Der kleine Drache Kokosnuss, Snuffi Hartenstein oder Petronella Apfelmus sind zu Besuch beim Bamberger Literaturfestival. Der St. Michaelsbund Bamberg lädt Kinder und Jugendliche zwischen dem 13. und 22. Februar zu sechs verschiedenen Lesungen der Autoren Martin Baltscheit, Tanja Kinkel, Ingo Siegner, Paul Maar, Sabine Städing, Suza Kolb und Nina Dulleck ein. Hier das Programm im Einzelnen: Mittwoch, 13. Februar, 16 Uhr: Löwenfreunde leben länger - Martin Baltscheit (Veranstalter: Stadtbücherei Bamberg, Zweigstelle St. Heinrich), Lesungsort: Rupprechtschule, Turnhalle, Neuerbstraße 5. Telefonische Platzreservierung unter 0951/98119-12.

Freitag, 15. Februar, 16 Uhr: Der Wal und das Mädchen - Tanja Kinkel (Veranstalter: Gemeindebücherei St. Urban Bamberg), Lesungsort: Gemeindezentrum St. Urban, Babenbergerring 26A.

Samstag, 16. Februar, 15 Uhr: Der kleine Drache Kokosnuss - Ingo Siegner (Veranstalter: Sankt Michaelsbund Bamberg), Lesungsort: Kulturboden, An der Marktscheune 1, Hallstadt. Ticketverkauf: Kartenkiosk Bamberg, Kinder bis 12 Jahr sind frei, benötigen aber eine Freikarte.

Montag, 18. Februar, 16 Uhr: Snuffi Hartenstein und sein ziemlich dicker Freund - Paul Maar (Veranstalter: Ertl-Zentrum), Lesungsort: Ertl-Zentrum Hallstadt, Emil-Kemmer-Straße 19. Ticketverkauf: Bücherwelt im Ertl-Zentrum.

Dienstag, 19. Februar, 16 Uhr: Petronella Apfelmus - Sabine Städing (Veranstalter: Stadtbücherei Bamberg, Zweigstelle St. Kunigund), Lesungsort: Kunigundensaal, Seehofstraße 41. Telefonische Platzreservierung erbeten unter 0951/98119-12.

Freitag, 22. Februar, 16 Uhr: Die Haferhorde - Suza Kolb & Nina Dulleck (Veranstalter: Stadtbücherei Bamberg, Hauptstelle), Lesungsort: Saal der Stadtbücherei, Obere Königstraße 4a. Telefonische Platzreservierung unter der Nummer 0951/98119-12.

Der St. Michaelsbund ist der älteste Büchereifachverband in Bayern. Er unterstützt seit 1901 seine Mitgliedsbüchereien und ihre Träger vor Ort. Im Erzbistum Bamberg betreut der Verband aktuell rund 100 Büchereien. Neben den öffentlichen Kinderbuchlesungen bereichern in diesem Jahr auch über 30 Veranstaltungen mit Kinder- und Jugendbuchautoren den Schulalltag in der ganzen Region. red