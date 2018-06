Kinderbuchautor Josef Koller las in Burgpreppach

Die Aula der Grundschule Burgpreppach war der Ort für eine Autorenlesung mit Kinderbuchautor Josef Koller. Spannende Geschichten aus den Büchern Kollers lernten die Kinder aus dessen Mund und untermalt mit schauspielerischen Darstellungen und Bildkarten kennen. Koller lebt in Ostfriesland und ist als erfolgreicher Kinderbuchautor im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Er will den Kindern Freude am Lesen und an seinen Büchern vermitteln. Jetzt machte er auf Einladung von Rektor Alois Brandl Station in Burgpreppach, und Freude hatten die Kinder offensichtlich an den Geschichten, denn neben gespannter Konzentration mussten sie immer wieder schallend lachen über das, was die Romanhelden Steini, Lisa, Goran und Joko Abenteuerliches erlebten und was während der Lesung vor den Kindern lebendig wurde. Unser Bild zeigt Josef Koller mit Rektor Brandl und Lehrerin Silke Feulner mit den Kindern. Foto: Klemens Albert