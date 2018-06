Kinderbuch übergeben

red



"Häuser, Straßen und Tunnel bauen - wie geht das?" - Dieses faszinierende Kinderbuch übergab Pia Schiebl von der Baufirma August Ullrich GmbH in der Grundschule Euerdorf an Rektorin Sabine Schalke. Das Buch soll begleitend für ein Bauprojekt der Ganztagsschüler eingesetzt werden. Gesponsert wird es von den Trägerverbänden der Stiftung des bayerischen Baugewerbes. In den Büchern finden Kinder farbig und spielerisch gestaltete Informationen über schwere Maschinen, Bauberufe, alte Bauwerke und moderne Technik. Zudem bietet das Buch spannende Quizfragen, ein kleines Lexikon der Fachbegriffe und ein Memory-Spiel zum Ausschneiden.