Kinderbibeltag in Westheim

Die evangelische Kirchengemeinde Westheim-Eschenau bietet am Buß- und Bettag, Mittwoch, 20. November, einen Kinder- und Jugendbibeltag für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren an. Der Kinderbibeltag unter dem Thema "Schau dich an! Du bist wunderbar gemacht!" findet von 9 bis 14 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Westheim statt (Anmeldung und Anfragen bei Vera Braun, Telefon 09528/950156). red