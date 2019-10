Kinderbibeltag in Obertheres

Die Pfarreiengemeinschaft Theres lädt für den Mittwoch, 30. Oktober, zum Kinderbibeltag unter dem Thema "Prima Klima" ein. Dazu sind alle Kinder der ersten bis fünften Klassen willkommen. Der Beginn ist um 9 Uhr an der großen Treppe der Hauptschule in Obertheres. Abschließend findet um 15.30 Uhr ein Gottesdienst in der Oberthereser Pfarrkirche statt. Unter dem Motto "Prima Klima" sprechen die Kinder sowohl über das Klima weltweit als auch in den Familien und sie erleben, wer und was ihrem Leben Orientierung schenkt. Dazu hat das Vorbereitungsteam eine spannende Bibelgeschichte, Bastelangebote, Lieder, Gebete und Geschichten ausgesucht. Zum Gottesdienst sind auch alle Eltern und Interessierte willkommen. Für den Kinderbibeltag ist eine schriftliche Anmeldung im Pfarramt Obertheres erforderlich. Dort gibt es weitere Informationen (Ruf 09521/8249). Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red