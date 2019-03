Kinderbibeltag im Pfarrzentrum

Der Sachausschuss EFES lädt Kinder der ersten bis vierten Jahrgangsstufe am Samstag, 23. März, zum Kinderbibeltag ins Pfarrzentrum St. Marien ein. Das Thema des Tages lautet "Mit Tobias unterwegs". Der Kinderbibeltag beginnt um 9.30 Uhr im Saal des Pfarrzentrums und endet um 16 Uhr mit einer kleinen Andacht in der Stadtpfarrkirche. Die Kinder erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Mittagessen und Kuchen am Nachmittag. Anmeldungen im Pfarramt unter Telefon 09571/2239 oder bei Brigitte Elflein, Telefon 09571/72947. red