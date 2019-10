Bis Dienstag, 5. November, sind in den Pfarrämtern noch Anmeldungen für den ökumenischen Kinderbibeltag am Buß- und Bettag (20. November) in Großenseebach möglich. Beim Kinderbibeltag starten die Kinder von 9 bis 14.30 Uhr eine Zeitreise zu schrägen Typen. Grundschulkinder mit Federmäppchen, Kleber und Schere im Reisegepäck sind willkommen. Check-In ist um 8.45 Uhr in der Grundschule in Großenseebach. Eltern, Großeltern und Geschwister sind zum Abschlussgottesdienst nach St. Michael eingeladen. red