Kinderbetreuung benötigt mehr pädagogische Fachkräfte

Längst ist es ein aktuelles Thema: Die Kinderbetreuung benötigt dringend mehr pädagogische Fachkräfte. "Der politische Wille zur Beseitigung dieses Missstandes ist eindeutig gegeben, und die Ausbildungsstätten werden gebührend unterstützt", erklärt Peter Popp, Leiter der Fachakademie für Sozialpädagogik (FAKS) in Haßfurt. Dieser Tatsache Rechnung tragend, hat sich die Sankt-Christophorus-Fachakademie in Haßfurt entschlossen, für das Schuljahr 2019/2020 eine berufsbegleitende Teilzeitausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher in ihr Programm zu nehmen. Damit geht die FAKS Haßfurt einen völlig neuen Weg im Bemühen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Laut Schulordnung für die Fachakademien (FakO) ist es möglich, dass die reguläre Ausbildung zum Erzieher auch berufsbegleitend in vierjähriger Teilzeitform erworben werden kann. Hierfür ist ein mittlerer Schulabschluss Voraussetzung. Allerdings können auch Kinderpfleger, die ihre Ausbildung vor dem Schuljahr 1989/90 abgeschlossen haben und keinen mittleren Schulabschluss erreichten, zugelassen werden, wenn sie mindestens sieben Jahre Berufserfahrung haben und erfolgreich eine Einstufungsprüfung absolvieren.

Bis 17. September melden

Diese Bewerber müssten sich bis spätestens 17. September unter der Rufnummer 09521/9528280 oder per E-Mail an verwal-tung@fakshassberge.de melden, damit sie für diese Einstufungsprüfung rechtzeitig an die Regierung von Unterfranken gemeldet werden können.

Dieses Angebot richtet sich an alle Kinderpfleger, aber auch an alle anderen Berufstätigen, die nach mindestens zweijähriger erfolgreicher Ausbildung in einem sozialpädagogischen, pädagogischen, sozialpflegerischen oder rehabilitativen Beruf tätig sind.

Gemeinsam mit den Interessenten will die Schulleitung an einem Informationsabend erarbeiten, welche Ausbildungsformen (zum Beispiel Abendveranstaltungen, Wochenendblöcke, Ferienbeschulung) am sinnvollsten wären.

Hierzu bittet die Sankt-Christophorus-Fachakademie Haßfurt alle, die sich gerne weiterqualifizieren beziehungsweise umorientieren wollen, um eine kurze Rückmeldung unter verwaltung@fakshassberge.de bis zum 31. Oktober (mit Ausnahme der Kinderpfleger ohne mittleren Schulabschluss). Der Termin für diesen Informationsabend wird noch bekanntgegeben, wenn sich eine ausreichende Anzahl an Studierenden ergeben hat.

Ausbildung ist kostenlos

Des Weiteren weist die Sankt-Christophorus-Fachakademie für Sozialpädagogik darauf hin, dass diese Ausbildung kostenlos ist und auch Bewerbern aus Orten außerhalb des Landkreises Haßberge offensteht. Auch in der Vollzeitausbildung werden an der FAKS in Haßfurt Studierende aus den Landkreisen beziehungsweise Städten Bamberg, Schweinfurt, Coburg, Rhön-Grabfeld, Bad Kissingen und Kronach betreut. sw