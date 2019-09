Kinderbasar in der Zecherhalle

Die evangelische Mutter-Kind-Gruppe Stockheim lädt ein zum Herbst-Winter-Basar am Samstag, 5. Oktober, von 11 bis 13 Uhr, Schwangere (mit gültigem Mutterpass) ab 10.30 Uhr. Verkauft werden moderne und saubere Kinderkleidung Größe 50 bis 176 (Herbst-Winter) und Umstandskleidung sowie Kinderwagen, Autositze oder Spielsachen. Die Annahmezeiten sind Donnerstag, 3. Oktober, von 9 bis 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr für Selbstauszeichner und Hallenabgabe. 15 Prozent des Erlöses erhält die evangelische Muki Stockheim. Nummernvergabe für Selbstauszeichner per E-Mail an basarnummern@web.de. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an mukibasar@web.de oder unter Telefon 09261/63229. red