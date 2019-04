Kinderbasar der St. Georg-Frauen

Zu einer festen Institution im Coburger Landkreis gehört der Kinderbasar des Basarteams der Frauengruppe St. Georg, der am Samstag, 27. April, stattfindet. In der Mehrzweckhalle der Schule an der Heubischer Straße gibt es wieder eine große Auswahl an gepflegter und modischer Kinder- und Jugendkleidung von guter Qualität zu kleinen Preisen zu erwerben. Von 9 bis 13 Uhr ist Verkauf. Schwangere können mit einer Begleitperson bereits ab 8.30 Uhr einkaufen. Wer selbst etwas verkaufen möchte, kann am Samstag, 13. April, von 13 bis 14 Uhr in der Halle Etiketten erwerben. Die Annahme der Waren ist am Donnerstag, 25. April, von 15 bis bis 19 Uhr, die Rückgabe findet am Sonntag, 28. April, von 10 bis 12 Uhr, statt. Wer weitere Fragen hat, kann sich unter Telefon 09568/4074 (Kühnel), Telefon 09568/5961 (Zwick) und Telefon 09568/1218 (Gehrlicher) informieren. Die Organisatoren das Secondhand-Basars weisen darauf hin, dass es am Schützenplatz ausreichend Parkplätze gibt. red