Kinderaugen sollen leuchten

Mit der Wunschbaumaktion erfüllen Mitarbeiter und Kunden der VR-Bank Oberfranken-Mitte seit 2014 Kinderwünsche in der Region. Beim Anblick der knapp 100 Geschenke, die diesmal eingegangen waren, kam Vorstandsmitglied Stephan Ringwald ins Schwärmen.

Leider sei nicht jeder Familie ein opulentes Weihnachtsfest mit fröhlichem Beisammensein und tollen Geschenken möglich. Um dem ein wenig entgegenzuwirken und an Heiligabend manche Kinderaugen etwas heller leuchten zu lassen, habe die VR-Bank ihre Wunschbaumaktion ins Leben gerufen.

"Uns ist es ein Anliegen, auch für die Kinder unserer Region da zu sein, und so wurden in den vergangenen fünf Jahren rund 400 Kinderwünsche erfüllt", erläuterte Organisatorin Juliane Sengpiel.

Die Wunschbäume standen seit Ende November in den Hauptstellen Kronach und Kulmbach und wurden mit den Wunschzetteln der Kinder behangen. "Wer mochte, konnte sich einen Wunsch vom Baum pflücken und diesen erfüllen", so Sengpiel. Die verpackten Geschenke würden Ende Dezember an die zuständigen Mitarbeiter der entsprechenden Einrichtungen überreicht. Diese übernähmen anschließend die Weiterverteilung an die Kinder. Die VR-Bank arbeite mit der "Die Kita gGmbH", einigen Schulen und dem Caritasverband Kronach zusammen. red