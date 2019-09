"Kinderarche" beim FC Sand

Der 1. FC Sand engagiert sich sozial. Zum Heimspiel gegen die DJK Bamberg hatte der FC Sand die Kinder aus der "Kinderarche" mit Sitz in Eltmann zu Gast. Die Bewohner der "Arche" hatten die Möglichkeit, das Spiel anzuschauen und natürlich wurde ein Foto mit der Ersten Mannschaft gemacht. Der FC spendierte den Kindern Getränke und Bratwürste. Die "Kinderarche" ist eine Einrichtung für Jugendhilfe und Jugendarbeit. Der Sitz der Geschäftsstelle befindet sich in Würzburg. Der Gedanke, ein soziales Netzwerk für Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und deren Familien zu schaffen, wurde 1983 in die Tat umgesetzt. So entstand die "Kinderarche" als eigene gemeinnützige Gesellschaft im Dachverband des Diakonischen Werkes Bayern. Im unterfränkischen Raum gibt es drei Familienwohngruppen und drei heilpädagogische Wohngruppen. red