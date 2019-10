Kinderaktion mit dem Bund Naturschutz

Am Montag, 28. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, lädt die Ortsgruppe Ebermannstadt-Wiesenttal des Bund Naturschutz Kinder von acht bis zwölf Jahren zu einem spannenden Ferien-Nachmittag beim Grünen Klassenzimmer (Skihütte) in Muggendorf ein. Dabei geht es darum, die Natur in Wald und Wiese zu erforschen, zu spielen, zu basteln und in der Dämmerung ein Lagerfeuer zu entzünden. Nähere Infos auch zur Anfahrt finden sich unter www.bn.ebermannstadt.de. Um Anmeldungen (andrea_ehm@gmx.de) wird bis morgigen Freitag, 25. Oktober, gebeten. red