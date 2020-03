Kinderärzte: Praxen haben geschlossen

Bei der Ergotherapeutin Uta Bluhm fragen wiederholt besorgte Eltern an, an welchen Kinderarzt man sich in Herzogenaurach in diesen Tagen wenden könne. Denn das Familien-MVZ in der Cyprianstraße hat geschlossen.

Tatsächlich hängt bei der Kinder- und Jugendarztpraxis ein Schild an der Tür, das auf die Schließung hinweist. Diese soll voraussichtlich für die nächsten zwei Wochen gelten.

Für die Eltern in Herzogenaurach bedeutet das einen Engpass. Denn die zweite Kinderarztpraxis der Stadt befindet sich in der kommenden Woche im Urlaub. Geöffnet hat die Praxis Dr. Olga Wolfram (ehemals Peter Lautenbach), Schützengraben, nur noch am heutigen Freitag. Ihr Vertreter ist ab Montag die Praxis Dr. Thomas Ebert in Veitsbronn (Fürther Straße 28,Tel. 0911/7663550).

Darauf weist auch die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage hin. Auf der Unterseite www.herzogenaurach.de/corona steht der Hinweis zu den Kinderarztpraxen an erster Stelle. bp