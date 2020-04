Kinderärzte drängen auf Tragen von Masken

Die Kinder- und Jugendärzte in Oberfranken bitten die Bevölkerung dringend, bei jedem Besuch einer Kinderklinik, Ambulanz, Bereitschaftspraxis und der Praxen der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In einer Pressemitteilung heißt es: "Mit Ausbruch der Corona-Krise zögerten die medizinischen Fachangestellten, Kinderkrankenschwestern, Pfleger, Assistenzärzte und Fachärzte zu keiner Zeit, ihre jungen Patienten mit viel Engagement weiter zu versorgen. Es ist ein Zeichen des Respektes und eine in vielen Ländern bewährte, einfache und effektive Schutzmaßnahme, durch Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, die durchaus auch selbst genäht sein kann, die Ansteckung des Gegenübers zu verhindern. Wir versorgen in unseren Einrichtungen neben infektiös Erkrankten unter anderem auch Früh- und Neugeborene, Kinder mit Krebs und Störungen des Immunsystems, Kinder mit Anfallsleiden und schweren neurologischen oder psychischen Störungen. Alle diese sind durch die Infektion mit dem neuen Coronavirus gefährdet, schwer zu erkranken, und bedürfen unser aller Schutz. Unsere Praxen und Kliniken unternehmen seit Wochen enorme Anstrengungen, um die Gesundheit der Patienten und Mitarbeitenden maximal zu schützen. Begleitpersonen oder Besuche in der Erwachsenenmedizin sind weitestgehend untersagt - das gilt nicht für die Kindermedizin. ... Tragen Ärztinnen und Ärzte, Assistenz- und Pflegepersonal sowie erkrankte Kinder und Jugendliche mit ihren Begleitpersonen alle einen Mund-Nasen-Schutz, sinkt die Ansteckungsgefahr für alle Beteiligten erheblich." Die gefürchtete Tröpfcheninfektion durch lautes Sprechen, Lachen oder Husten und Niesen werde so deutlich verringert. Infos gibt es auch auf www.maskeauf.de. red