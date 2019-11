Kinder zur Bewegung motiviert

"Es sieht leicht aus, ist es aber nicht", stellen Daniel und Marie fest, bevor sie erneut das Springseil schwingen. "Auf jeden Fall macht es Spaß", fügen ihre Klassenkameraden Fabian und Anton hinzu. Im Mittelpunkt des "Skipping Hearts"-Projektes in der Grundschule stand ein eineinhalbstündiger Workshop für die Klasse 3b rund um die sportliche Form des Seilspringens, das "Rope Skipping".

"Laufen, Springen, Ballspielen, was eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern entspricht, gehören nicht mehr selbstverständlich zu deren Tagesablauf", erklärt Astrid Hess von der Deutschen Herzstiftung. Viele spielten stundenlang am Computer oder hingen vor dem Fernseher ab. Dies habe mit dazu beigetragen, dass weltweit bereits mehr als jedes fünfte Kind übergewichtig ist.

Wer als Erwachsener am Herzen erkrankt, kann dies der Sportlehrerin zufolge bereits im Kindesalter begünstigt haben. Neben der genetischen Veranlagung und "zu vielen Kilos" seien vor allem Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung nicht zu unterschätzende Risikofaktoren: "Als Folgeerkrankungen können Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen entstehen."

Für einen gesunden Lebensstil

Ziel des Präventionsprojekts "Skipping Hearts" sei es, Kinder zu motivieren, sich mehr zu bewegen. Denn wer bereits als Kind einen gesunden Lebensstil pflegt, verringert laut Astrid Hess das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken.

",Skipping Hearts‘ heißt übersetzt ,Hüpfende Herzen‘. Wenn ihr also hüpft, dann hüpfen eure Herzen mit", wandte sich die Workshop-Leiterin an die Drittklässler. Und die ließen sich das nicht zweimal sagen. In sechs Disziplinen konnten sie zeigen, wie gut sie den Umgang mit dem Springseil beherrschen.

Hess freute sich darüber, dass selbst Schüler, bei denen es nicht so recht klappen wollte, am Ende beachtliche "Hüpfer" hinlegten. Die verschiedenen Variationen des Seilspringens eignen sich der Sportlehrerin zufolge hervorragend, um Kindern eine gute sportmotorische Basis zu vermitteln. Im Team würden Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft, aber auch Koordination, Beweglichkeit und das Gefühl für Rhythmus verbessert.

Die Mädchen und Jungen waren mit Begeisterung bei der Sache. Astrid Hess war mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.

Zur anschließenden Präsentation fanden sich neben vielen Eltern auch die Schüler der Klassen 3a und 3c in der Turnhalle ein. Zu fetziger Musik durften die Kinder nun zeigen, was sie im Workshop gelernt hatten. Belohnt wurden die Vorführungen mit stürmischem Beifall. "Das habt ihr wirklich toll gemacht", lobte Klassenlehrerin Lisa Otto.