Kinder wollen wissen, wie ein Röntgenbild entsteht

Versuchskaninchen: Plüschhase



Mit großen Augen und vielen Fragen im Gepäck haben 14 Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren vom Kindergarten St. Peter und Paul Westheim die Radiologie der Helios OrthoClinic Hammelburg besucht."Wir haben seit Januar das Thema, Körper und Krankenhaus besprochen. Die Kinder wollten deshalb mal ein echtes Röntgengerät sehen und waren an dem Thema sehr interessiert", sagt Erzieherin Sandra Hofstetter vom Kindergarten in Westheim.Peter Reidinger, Mitarbeiter der Röntgenabteilung in Hammelburg, beantwortete geduldig alle Fragen seiner jungen anspruchsvollen Zuhörer.Die bekamen zur Belohnung noch jeweils ein Exemplar von Hugo Hops, dem Helios Hasen, geschenkt.Dieser musste dann im wahrsten Sinne des Wortes als Versuchskaninchen herhalten, damit die Kinder sehen konnten, wie ein Röntgenbild funktioniert.