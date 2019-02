Kinder wirken bei Musical in Haßfurt mit

Die evangelische Gemeinde und die katholische Pfarrei Sankt Kilian in Haßfurt bieten Mädchen und Buben auch in diesem Jahr die Möglichkeit, bei einem Musical mitzuwirken. Diesmal proben die Kinder für das Musical "Dankbar - Zehn Aussätzige werden geheilt". Das ökumenische Projekt wird am Sonntag, 19. Mai, um 16 Uhr in der Stadthalle in Haßfurt präsentiert, wie die beiden Kirchengemeinden in einer gemeinsamen Mitteilung erklären. Es handelt sich um eine alte biblische Geschichte, modern verpackt mit eingängigen Melodien, mal ruhig und mal rockig. Interessierte Kinder können ab sofort mitproben.

In der katholischen Pfarrei Haßfurt ist folgende Planung für die Übungseinheiten angesetzt: montags von 16.30 bis 17.15 Uhr; die Leitung hat der Kirchenmusiker Johannes Eirich; weitere Informationen gibt es unter Telefon 09521/1484. In der evangelischen Gemeinde in Haßfurt proben die Vorschulkinder und Schüler mittwochs, 15.30 bis 16.30 Uhr; die Leitung hat Ute Höfner; weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 09382/8638. red