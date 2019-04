Kinder waren Feuer und Flamme

Karl-Heinz Hofmann Der Kreisfeuerwehrverband im Landkreis Kronach geht bezüglich der Brandschutzerziehung in Grundschulen und Kindergärten eigene Wege. So fand in diesen Tagen ein Lehrgang statt, den es so noch nicht im Landkreis Kronach gegeben hatte.

Zwar war bereits im Jahr 2017 ein Brandschutzerziehungslehrgang abgehalten worden, doch diesmal brachte das Brandschutzerziehungs-Team der Feuerwehr-Kreisbrandinspektion (KBI) Kronach daraus resultierende Erfahrungen mit ein und verbesserte einige Maßnahmen. Ziel dieses mehrtägigen Lehrgangs, der sich auf vier Abende verteilte, war es, den über 14 Teilnehmern aus dem gesamten Landkreis ein einheitliches Konzept vorzustellen, wie man Kindern das richtige Verhalten bei Feuer und Rauch am besten fach-, aber auch kindgerecht vermittelt. So fasste Kreisbrandmeister und Beauftragter für Kinderfeuerwehren Markus Wachter das gelungene Seminar zusammen.

Eigenes Konzept ausgearbeitet

Da entsprechende Lehrgangsplätze an der Feuerwehrschule nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen, hatte das Brandschutzerziehungs-Team der KBI Kronach ein eigenes Konzept ausgearbeitet. Nach einem Vortrag von KBM Wachter über die Grundlagen der Brandschutzerziehung sowie alle relevanten Versicherungsangelegenheiten erhielten die Teilnehmer über vier Abende hinweg auch wichtige Informationen zur Vorbereitung und Ausarbeitung einer Brandschutzerziehung und zu den Unterschieden, die es zwischen Kindergarten und Grundschule zu beachten gibt. Zusätzlich wurden den Teilnehmern alle Hilfsmittel wie zum Beispiel Brandschutzkoffer, Brandhaus, Notruf-Telefone und so weiter vorgestellt.

Aufgeteilt in drei Gruppen, galt es nun, das in der Theorie erlernte Wissen bei einer Übung in Marktrodach in die Praxis umzusetzen. Dazu zählte auch die Ausarbeitung eines Vortrags über Brandschutzerziehung.

Zum Abschluss des Lehrgangs waren alle gefordert. An einer realen Brandschutzerziehung an der Grundschule Rodachtal nahmen über 45 Kinder und deren Eltern teil. Auch die Eltern drückten freiwillig die Schulbank, um das von ihren Sprösslingen Erlernte ebenfalls vermittelt zu bekommen.

Hausalarm der Schule ausgelöst

Nach zwei Schulstunden ertönte der Hausalarm der Schule. Die Kinder und Erwachsenen wurden durch die Lehrkräfte sicher über die Fluchtwege nach draußen geführt. Nach Eintreffen der Feuerwehr Marktrodach begannen die Suche nach vermissten Personen und die "Löscharbeiten".

Die Kinder und Eltern konnten sich hier ein Bild von der verantwortungsvollen Arbeit der Feuerwehrleute machen, die mit Wissen und geschicktem Können in Teamarbeit bei der "Brandbekämpfung" zusammenarbeiten.

Alle teilnehmenden Kinder erhielten an diesen Tag als Dankeschön eine Brandschutzerziehungsurkunde und Bratwürste vom Kreisfeuerwehrverband. Ein großes Lob ging an die Grundschule Rodachtal und die Feuerwehr Marktrodach, die diesen Lehrgang vorbildlich unterstützten.

Zum Team der Brandschutzerziehung zählten KBM Markus Wachter, Diana Hergenröther, Nadine Hempfling, Silvia Welsch, Torsten Fiedler und Lukas Hofmann, die alle viel Freizeit für diese ehrenamtliche Aufgabe opferten.

Die Lehrgangsteilnehmer

Den Lehrgang haben Sven Hänel (Nordhalben), Pascal Pöhnlein (Nordhalben), Andrea Kröner (Fischbach), Verena Schwemmlein (Gundelsdorf), Sheila Schelk (Gundelsdorf), Linda Müller (Friesen), Andreas Langguth (Burggrub), Anna Jakob (Wickendorf), Elke Reif-Beck (Marktrodach), Julie Holzmann (Marktrodach), Tim Schmierer (Marktrodach), Andrea Pfadenhauer-Wagner (Kulmbach) und Leo Gareis (Marktrodach) mit Erfolg absolviert.