Kinder-Uni in Kronach

Die nächste Kinder-Uni findet am Samstag, 16. März, von 11 bis 14 Uhr, in der Lucas-Cranach-Grundschule, Turnstraße 7, statt. Das Thema der ersten Vorlesung lautet "Von der Camera obscura zur Digi-Cam - Eine Zeitreise durch die Geschichte der Fotogra(ph)fie". Nach einer Pause geht es weiter mit dem Thema "Billig oder teuer - Wie entstehen Preise und wer bekommt das Geld?". Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis 14. März, über www.KoBE-Kronach.de, per E-Mail KoBE-KC@kronachcreativ.de oder per Telefon 09261/670933-0 oder -2 möglich. red