Kinder- und Jugendtheater spielt

Die Kinder- und Jugendtheatergruppe der DJK Kersbach, "Die Chamäleons", spielt zu ihrem zehnjährigen Bestehen am Freitag, 29., und Samstag, 30. November, das Stück "Hilfe, die Herdmanns kommen". Beginn ist am Freitag um 17.30 Uhr und am Samstag um 15 Uhr im Sportheim der DJK-TSV Kersbach. Der Eintritt ist frei. red