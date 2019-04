Litzendorf vor 16 Stunden

Kinder und Jugendliche geraten aneinander

In der Hollfelder Straße in Pödeldorf gerieten am Mittwoch gegen 19 Uhr eine Gruppe Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren und eine Jugendgruppe aneinander. Ein dazukommender Erwachsener, der den Streit...