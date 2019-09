Kinder und Eltern bereiten Frühstück zu

Diätassistentin Martina Edelmann regt in ihrem Praxiskurs "Frühstücken mal anders!" für Eltern mit ihren zwei- bis dreijährigen Kindern zum gemeinsamen Zubereiten verschiedener Frühstückskomponenten an. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 10. September, von 9 bis 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Bahnhofstraße 22, in Bad Brückenau statt.Veranstalter ist das Netzwerk Junge Familie mit Kindern. Weitere Informationen und Anmeldung zum kostenfreien Kurs gibt es im Internet auf www.aelf-ns.bayern.de/ernaehrung/familie oder auf www.weiterbildung. bayern.de. sek