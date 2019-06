Kinder treffen sich heute zur Juniorwallfahrt in Stublang

?Zum Abschluss der Gößweinsteiner Wallfahrt treffen sich am heutigen Montag um 14.30 Uhr die Kommunionkinder der Pfarrei St. Kilian und alle anderen Kinder, die dabei sein möchten, zur Juniorwallfahrt am Parkplatz der Gastwirtschaft Dinkel in Stublang. Wanderkleidung und festes Schuhwerk sind notwendig, so der Hinweis aus dem katholischen Pfarramt. Rückkehr ist gegen 16.30 Uhr an der Ellner-Mühle, von dort geht es zum gemeinsamen Einzug in die Pfarrkirche.

Prozession zu Fronleichnam

Am Mittwoch, 19. Juni, ist um 19 Uhr Vorabendmesse zu Fronleichnam, deshalb entfällt der 8-Uhr-Gottesdienst. Der Festgottesdienst beginnt am Donnerstag um 8 Uhr, die anschließende Prozession verläuft wie folgt: Pfarrkirche St. Kilian, Kirchgasse, Bahnhofstraße, 1. Altar (vor dem Anwesen Murmann), Bahnhofstraße, Goethestraße, 2. Altar (an der evang. Kirche), Goethestraße, Angerstraße, Unterzettlitzer Straße, Jahnstraße, Bamberger Straße, 3. Altar (vor der Kreuzkapelle), Bamberger Straße, Rathaus, dort 4. Altar, Bahnhofstraße, Kirchgasse zur Pfarrkirche zurück. Die Kolpingfamilie trifft sich zum Besuch des Gottesdienstes und danach zum gemütlichen Beisammensein.

? In Reundorf findet am Sonntag, 23. Juni, um 9 Uhr der Kirchweihgottesdienst statt. Deshalb entfällt am Freitag, 21. Juni, 19 Uhr, der Gottesdienst.

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt zu folgenden Angeboten ein: Freitag, 21. Juni, 8 Uhr, "Zeit zum Pilgern", Zwölf-Kilometer-Rundkurs (Rucksackverpflegung) unter Leitung von Reinhold Bayer. Treffpunkt ist an der Kreuzkapelle, Bamberger Straße 43.

Abendsegen mit Musik

Am Sonntag, 23. Juni, geht es wieder zum Abendsegen auf den Staffelberg (19 Uhr) mit Ute Fischer-Petersohn (Gesang), Pfarrer Helmuth Bautz und Gemeindereferent Matthias Beck.

Informationen über das Patenamt

Ein Informationsabend für Patinnen und Paten (und solche, die es werden wollen) findet am Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr im katholischen Jugendheim, St.-Anna-Straße 6, Bad Staffelstein, statt. Gemeindereferentin Sr. Katharina Horn spricht über das Patenamt. pf