Kinder töpferten mit den Bewohnern des Pflegeheimes

Kinderlachen und fröhliche Gesichter in Kutzenberg: Die Bewohner des Wohn- und Pflegeheims bekamen Besuch von den Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte St. Michael in Ebensfeld. Aber nicht einfach nur so: Auf dem Programm stand gemeinsames Töpfern im Festsaal unter der Leitung der Ergotherapeutin Kerstin Kempter.

Die Kooperation zwischen dem Pflegeheim und dem Kindergarten besteht seit Jahren: Regelmäßig besuchen die Kids die Bewohner des Pflegeheims, weitere Treffen finden im Kindergarten statt. Dort stehen Malen, Singen oder Basteln auf dem Programm, in Kutzenberg werden Sportfeste oder Wanderungen zum Thema Geräusche oder Farben unternommen. Gemeinsam getöpfert wird einmal jährlich. Kerstin Kempter: "Die Kinder kommen ganz unvoreingenommen zu uns und unsere Bewohner genießen die fröhlichen, turbulenten Nachmittage. In dieser Atmosphäre lassen sie sich von den Kindern dazu anstecken, ungewohnte Dinge zu machen. Und sie erleben es auch einmal, diejenigen zu sein, die anderen Hilfestellung geben." Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn aus dem Klumpen Ton eine Kugel geformt werden soll und so manche Kinderhände dafür einfach noch zu klein sind. Das nächste Treffen ist bereits geplant: Am 28. Mai wird es eine "Blumenwerkstatt" geben. Groß und Klein sammeln bei einem Spaziergang Naturmaterialien, aus denen im Garten ein großes Mandala gelegt wird. red