Kinder suchen Honigschatz

Auf die Suche nach dem Honigschatz können sich Kinder ab acht Jahren am Freitag, 12. Juli, bei einer Bienen-Rallye mit Kerstin Schmidt begeben. Wer Fragen rund um die Honigbiene richtig beantwortet, findet die Lösung, die zum Schatz führt. Dabei wird auch ein Blick ins Bienenvolk gewährt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bienenstand in Banz (Parkplatz). Eine Teilnehmergebühr wird erhoben. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Umweltstation Weismain (Telefon 09575/921455) oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de. red