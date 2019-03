Kinder stellen umfilzte Seife her

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Umfilzte Seife" für Kinder ab acht Jahre an. Der Kurs findet am Freitag, 22. März, von 17 bis 18.30 Uhr, in der Grundschule statt. Die Anmeldung ist über die VHS Kronach unter Tel. 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red