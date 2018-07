Kinder stellen Desserts selbst her

red



Die Volkshochschule bietet bei genügender Teilnahme den Kinderkurs "Das Beste kommt zum Schluss! Desserts für Kinder von sechs bis elf Jahren" noch einmal am Samstag, 14. Juli, von 9.30 bis 12 Uhr in der Schule an. Die Kursleitung hat wieder Ilka Hetesy. Es werden fruchtige und cremige Nachspeisen zubereitet. Mitzubringen sind Getränke, Schürze und vier Schüsselchen. Anmeldungen unter www.vhs-lif.de oder bei der Hauptstellenleiterin Jutta Hellmuth, Telefon 09573/6951 oder juttahellmuth@hotmail.com.