Kinder spielten für guten Zweck

Ein großartiger Erfolg wurde das Kinderfest in Haßfurt, das Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik als Benefizveranstaltung für das Kinderhospiz in Bamberg gestalteten. Viele Familien nutzten die Gelegenheit, einen fröhlichen, kreativen und bewegungsreichen Nachmittag mit ihren Kindern zu erleben und gleichzeitig ein gutes Werk zu tun.

1300 Euro Reinerlös konnten die Studierenden zusammen mit der Projektleiterin Christine Scheckenbach und Schulleiter Peter Popp an Rebekka Bauer vom Kinderhospiz überreichen.

Wochenlang haben nicht nur die Studierenden des Projekts, sondern auch alle ihre Mitschüler viel Energie in die Planung des Kinderfests investiert. Viele Sponsoren stellten sich gerne in den Dienst der guten Sache und so gab es nicht nur Geldspenden für den Einkauf, sondern auch Sachspenden für die Bewirtung und die Bestückung einer attraktiven Tombola.

Das Kinderfest begann bei hochsommerlichen Temperaturen etwas schleppend, aber bald waren alle Spielstationen rege nachgefragt - von der Slackline bis zum Basteltisch. Und auch die Plätze im Puppentheater waren für jede Vorstellung ruckzuck weg. Der Kassensturz am Abend entschädigte für alle Mühen bei der Vorbereitung.

Ein solches Fest zu organisieren wird für die angehenden Erzieherinnen und Erzieher auch später in ihrem Berufsleben immer wieder vor Herausforderungen stellen. "Wir wollen unsere Studierenden auf das ganze Feld ihres sehr breit gefächerten Berufsbildes vorbereiten", erklärte Schulleiter Peter Popp. Dazu gehören pädagogisches und psychologisches Fachwissen ebenso wie Organisations- und Verwaltungsaufgaben. Dass sich die Klasse ein so zeitaufwendiges Projekt ausgesucht habe, spreche für das soziale Engagement der jungen Leute, freute er sich.

Dass der Gewinn so hoch ausfiel, ist den Sponsoren zu verdanken. Es waren das Fotostudio Reiner Müller, Schloss Weißenstein, Von-Poll-Immobilien sowie Ludwig Weinbeer, die Kinderarztpraxis Behdiati-Lindner, die Buchhandlungen Osiander und Glückstein, Maas-Creativ-Salon, die Goldschmiede Buhlheller und die "Schmuckstube".