Kinder spielen für Kinder

Die Theatergruppe der Herz-Jesu-Pfarrei hatte am Freitag, 11. Oktober, den ersten Termin für das Weihnachtsspiel. Leider waren nur vier Kinder gekommen, so dass die Rollen nicht besetzt werden konnten. Es werden noch dringend Schauspieler für Maria, Josef, Hirten, Engel und Schafe benötigt. Kinder ab sechs Jahren mit Lust zum Theaterspielen sind herzlich willkommen. Das nächste Treffen findet am Freitag, 18. Oktober, um 16.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum statt. Sollten sich nicht genügend Schauspieler einfinden, wird das Theaterspiel in der Weihnachtszeit dieses Jahr abgesagt. Interessierte können sich an Uschi Kriener (Tel.: 0971/67228) wenden. sek