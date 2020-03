Kinder sorgen für ein Lächeln

Aufgrund des Besuchsverbotes bekommen die Bewohner des Seniorenheims am Saaleufer aktuell keine Besuche von ihren Angehörigen und Freunden. Die junge Generation, die aktuell frei von Schule und Kindergarten hat, verbringt viel Zeit zu Hause.

Da einige Kinder in ihrer Freizeit gerne kreativ sind und malen und basteln, kamen einige Mitarbeiter vom Seniorenheim am Saaleufer auf die Idee, dass die Kinder diese Freude auch teilen könnten. Die Bewohner waren glücklich über die bunten Kunstwerke. Kurt Loske (99 Jahre) freut sich sehr darüber, dass die jüngste Generation in diesen Zeiten an sie denken. Unser großes Foto zeigt Eva Bardroff (86, Mitte), Antonie Dippold (93, links oben). Anna Holzheimer (83, links unten) Kurt Loske (99 , rechts oben) sowie Else Wedler (92, im Bild rechts unten). red