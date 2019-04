Kinder singen und spielen

Bereits im zwölften Jahr in Folge veranstalten der evangelisch-lutherische und der katholische Kinderchor in Haßfurt ein ökumenisches Musical. Jetzt startet der Kartenvorverkauf, teilten die Veranstalter mit.

Am Sonntag, 19. Mai, führen 70 Kinder in der Stadthalle unter der Leitung von Johannes Eirich und Ute Höfner ab 16 Uhr das Kindermusical "Dankbar - zehn Aussätzige werden geheilt" von Markus Hottige und Marcel Wittwer auf. Es handelt sich um eine alte biblische Geschichte, modern verpackt mit eingängigen Melodien, mal ruhig und mal rockig.

Zum Inhalt: Zehn Männer sind aussätzig. Zu der Zeit, als Jesus auf der Erde lebte, war diese Krankheit ein Todesurteil. Weil die Krankheit ansteckend ist, werden die Aussätzigen in gesonderten Reservaten, meist Höhlen, ausgesetzt. Unter ihnen ist auch ein Samariter. Die Samariter werden von den Juden als Sekte bezeichnet und sie dürfen nicht an den religiösen Handlungen der Juden teilnehmen.

Erst in der Schicksalsgemeinschaft dieser Aussätzigen müssen sich die Männer zusammenraufen. Sie hören, dass Jesus vorbeikommt. Das ist ihre letzte Hoffnung ...

Ökumenisches Projekt

Das ökumenische Projekt wird am 19. Mai um 16 Uhr in der Stadthalle Haßfurt präsentiert. Der Eintritt beträgt sowohl im Vorverkauf als auch an der Tageskasse sieben Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Der Vorverkauf nach Sitzreihen läuft ab sofort über das "Haßfurter Tagblatt", Brückenstraße 14, in Haßfurt. red