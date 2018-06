Kinder sind scharf auf ein Fläschchen Rum

Auf ein Fläschchen Rum im Wert von 69 Cent hatten es ein Elf- und ein Zwölfjähriger in einem Supermarkt in der Henkerstegstraße in Neunkirchen am Brand abgesehen. Die beiden deponierten diesen Artikel im mitgeführten Rucksack und versuchten, gemeinsam ohne Bezahlung das Geschäft zu verlassen. Die beiden Kinder wurden im Anschluss an die Sachbearbeitung an ihre Eltern übergeben.