Kinder sind fit für den Straßenverkehr

Gruppe 0

Gruppe 1

Gruppe 2

K.-H. Hofmann



Viele kleine Meister brachte der Motorradsportclub (MSC) Burggrub hervor, als er kürzlich sein Jugendfahrradturnier veranstaltete. Der MSC setzt damit seit Jahren auf das Motto: "Mit Sicherheit ans Ziel." So wurden auch dieses Jahr unter zehn kleinen Bikern die Fahrradchampions in verschiedenen Altersgruppen ermittelt.Wieder einmal wurden die Kids bei dieser Veranstaltung fit gemacht für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr . Die zehn Kinder absolvierten mit Begeisterung den vom MSC-Team vorbereiteten Parcours mit mehreren kniffligen Hürden und Hindernissen, die Konzentration, Geschicklichkeit und Sicherheit erforderten.Insgesamt waren sieben verschiedene Stationen zu meistern. Den einwandfreien Zustand jedes Fahrrades kontrollierte vor Beginn Ulf Rulf. Für die Bestplatzierten gab es Pokale, Medaillen und Urkunden sowie Sachpreise. Dem Leiter des Turniers, MSC-Vorsitzenden Ralf Geiger, standen viele Helfer zur Seite. Ihnen allen dankte Geiger für ihr ehrenamtliches Engagement. Die Sieger der einzelnen Altersgruppen:(vier bis sechs Jahre): 1. Emma Meißner, 2. Vincent Weissbach(sieben bis neun Jahre): 1. Nelly Bohla, 2. Max Karg, 3. Eva Meißner(zehn bis zwölf Jahre): 1. Maja Hagen.