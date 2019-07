Kinder schenken Zeitung ein zweites Leben

Die Jungen und Mächen aus der Klasse 3b der Anna-Schule aus Forchheim haben mit KLARTEXT! die spannende Welt der Nachrichten kennengelernt. Dabei beschäftigten sie sich nicht nur mit dem Inhalt der aktuellen Tageszeitung, sondern überlegten auch, wie man verhindern könnte, dass das Papier gleich wieder im Müll landet. Also konstruierten sie, angelehnt an den Lehrplan Mathematik, ein Gerüst aus Zeitungspapier. Es ging darum, Stabilität zu erlangen, symmetrisch zu denken und im Team zu arbeiten. Herausgekommen ist ein Antiprisma, in dem fünf Kinder Platz haben! Foto: Anna-Grundschule Forchheim