Kinder reisten in die Vergangenheit

Herrliches Wetter und gute Laune waren perfekte Bedingungen für den ersten Ausflug der Jungschargruppe "All for One" Rugendorf. Gleichzeitig war die Reise aber auch so etwas wie eine Fahrt in die Vergangenheit. Denn es ging ins deutsch-deutsche Museum nach Mödlareuth. Jungscharleiter Frank Preußners erklärte den Kindern, dass Deutschland früher einmal durch eine Grenze geteilt war und sie einen kleinen Ort besuchen, der jahrzehntelang getrennt war.

Schon bei der Ankunft konnten die 27 Kinder ein Stück der damaligen Grenze erkennen. Den Buben und Mädchen wurde zunächst ein Film gezeigt, wie die Grenze in Mödlareuth entstand, wie die Menschen damals in diesem Ort damit umgingen und wie sie schließlich 1989 auch wieder fiel. Danach bekamen sie eine Führung durch das Gelände. Dabei konnten sie unter anderem die Wachtürme, die damaligen Hindernisse für Straßensperren, die Stacheldrahtzäune besichtigen.

Große Augen machten die Kinder, als es in die Halle mit den damaligen Grenzfahrzeugen ging. Ob ein Trabant als Polizeiauto oder ein Hubschrauber, ja sogar ein Panzer fand sich auf dem Freigelände. red